Часть Киевской области может оставаться без света до 20 часов в сутки, – чиновник

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В некоторых частях Фастовского, Бучанского и Обуховского районов области из-за аварийной ситуации на линии электросети свет может отсутствовать до 20 часов в сутки, заявил глава Гатненской общины Александр Паламарчук.

"Общался с представителями ДТЭК, есть аварийное отключение на линии 110 кВ, это часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов", – сообщил чиновник.

По его словам, на данный момент восстановлено электроснабжение только одной очереди потребителей, что может означать отсутствие света по 18–20 часов в сутки.

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"Примерно 3 часа свет есть, а 18 – нет, но это приблизительно. Возможно, света будет чуть больше, а его отсутствия – чуть меньше, а возможно, 2 часа будет, а 20 – нет. Сейчас аварийники работают над тем, чтобы устранить эту неисправность", – отметил Паламарчук.

Отключения света в Украине – последние новости

За последние сутки Российская Федерация атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро без электричества осталась часть потребителей в 12 областях. Также в ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском районах Киевской области.

13 ноября в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1,5 до 3 очередей (от 6 до 12 часов в сутки).

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