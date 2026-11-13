В Париже арестовали особняк бывшего депутата Жеваго: его стоимость - 40 миллионов долларов

Особняк был арестован 9 ноября в ответ на запрос о международной правовой помощи, направленный Генеральной прокуратурой.

В результате международного сотрудничества с компетентными органами Французской Республики в Париже наложен арест на особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Жеваго был народным депутатом Украины нескольких созывов Верховной Рады Украины.

Отмечается, что особняк был арестован 9 ноября 2026 года в ответ на запрос о международной правовой помощи, направленный Офисом Генерального прокурора. Подтверждение об аресте имущества было получено от французских компетентных органов 10 ноября 2026 года.

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Исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский подчеркнул, что стоимость особняка Жеваго в Париже составляет 40 миллионов долларов.

"Это конкретный результат совместной работы украинских прокуроров, следователей ГБР и французских правоохранителей. Арест произведен в рамках расследования дела о растрате 113 млн долларов из банка "Финансы и Кредит", – подчеркнул он.

Как отметил Ковальский, это подтверждает, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия.

В Офисе генерального прокурора пояснили, что арест особняка произведен в рамках уголовного производства, досудебное расследование по которому проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала АО "Банк "Финансы и Кредит", по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему растраты 113 млн долларов США, а затем эти средства были легализованы через офшорные структуры и другие подконтрольные Жеваго компании.

Санкции против Жеваго

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти олигархов.

Согласно указу, санкции были введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, ограничение торговых операций и т. д.

Согласно документу, санкции, предусматривающие лишение государственных наград и блокирование активов, введены на бессрочный срок.

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