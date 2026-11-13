Мерц призвал Трампа не повторять 'момент Анкориджа' на переговорах с Путиным

Сейчас необходимо добиться мира для Украины и понять, в рамках какой структуры будет гарантирована её безопасность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не устраивать никаких сюрпризов во время ожидаемых переговоров по Украине с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

"Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа", – отметил Мерц, намекнув на саммит между Трампом и Путиным, который состоялся в августе 2025 года на Аляске.

Этот саммит европейцы рассматривали как потенциально переломный момент в усилиях по прекращению войны в Украине.

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"По этой причине я хочу очень четко подчеркнуть наше послание Соединенным Штатам: "Пожалуйста, без сюрпризов. Продолжайте играть в составе "Команды Европа" или "Команды Украина"", – подчеркнул Мерц.

Сейчас Мерц настаивает на том, чтобы лидеры ЕС обязались поддерживать Украину в рамках переговоров о новом долгосрочном семилетнем бюджете Евросоюза. По его словам, это предложение получило широкую поддержку, хотя до соглашения еще предстоит пройти долгий путь.

Мерц подтвердил, что впервые ожидается участие Европы в содержательных переговорах по Украине, которые должны начаться в ближайшие недели. Также канцлер Германии отклонил призывы России сделать тему архитектуры европейской безопасности центральной на переговорах, отметив, что такая структура уже существует в виде НАТО.

"Предстоящие обсуждения должны сосредоточиться на одном центральном вопросе: в каких рамках будет гарантирована безопасность Украины, как только будет достигнут мир? Но сначала, однако, мы, по сути, должны добиться этого мира", – заявил Мерц.

Саммит с участием Путина, Трампа и Си – что известно

Как сообщал УНИАН, 18–19 ноября 2026 года состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. В этом мероприятии примут участие президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин.

Путин стремится использовать встречу с Трампом и Си Цзиньпином, чтобы договориться о прекращении войны в Украине на условиях, выгодных для Москвы.

В Украине считают, что встреча лидеров США, Китая и РФ без участия Украины лишь подтолкнет инициатора войны Владимира Путина к продолжению войны.

В то же время СМИ пишут, что тема Украины исчезла из повестки дня саммита, поскольку Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине проходили непосредственно между США и Россией.

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