Янукович в Нью-Йорке рассказал, когда решится вопрос Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на подходе к прессе в Нью-Йорке.

Рассказывая о своей встрече с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и Совета ЕС Херманом Ван Ромпеем, Президент рассказал, что они говорили о вопросах , которые еще предстоит решить для подписания соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите " Восточного партнерства ".

Янукович отметил , что позиция Украины относительно " вопроса Тимошенко " остается неизменной. "Сейчас работает миссия ( Кокса - Квасьневского - УНИАН ), она очень важна , потому что раньше создавалось такое впечатление , что мы не желаем чего-то делать, сегодня есть общая точка зрения по многим вопросам, но какой она будет - будет известно когда будут подводиться итоги этой миссии" , - сказал Янукович .

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Он не исключил, отчет миссии Кокса - Квасьневского будут озвучены 21 октября на заседании Совета Министров иностранных дел ЕС. " И тогда все станет на свои места" , - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН , Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году , и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 стороны парафировали соглашение .

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства , решении проблемы избирательного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите " Восточного партнерства " 28-29 ноября этого года.