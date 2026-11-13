Страны с самым большим госдолгом показаны на инфографике: на каком месте Украина

В Украине соотношение долга к ВВП составляет 111,8%.

Государственные заимствования достигли исторических максимумов. За последние десять лет государственный долг США вырос примерно со 108% до 127% ВВП, тогда как долг Китая, по прогнозам, превысит 100% ВВП. Соответствующую инфографику на основе данных МВФ по итогам 2026 года подготовило издание Visual Capitalist.

США возглавляют рейтинг с прогнозируемым государственным долгом в 41,4 трлн долларов, что составляет примерно треть общего мирового долга. Китай занимает второе место с долгом в 22,5 трлн долларов. По прогнозам, в 2026 году соотношение государственного долга страны к ВВП впервые превысит 100%.

Украина по общему объему государственного долга занимает 40-е место. Объем ее государственного долга оценивается в 256 млрд долларов. Соотношение долга к ВВП составляет 111,8%. Россия занимает 20-е место. Долг составляет 552 миллиарда долларов, тогда как соотношение долга к ВВП находится на уровне 19,3%

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По прогнозам, в 2026 году в 20 странах мира государственный долг превысит 100% ВВП. В этот список входят как крупные промышленно развитые государства, так и небольшие развивающиеся страны.

Судан имеет самое высокое в мире соотношение государственного долга к ВВП – 334,4%. На втором месте находится Япония с показателем 199,4%. Государственный долг Франции (118,5%) и Канады (115,6%) также превышает годовой объем их экономики. Боливия находится чуть выше этого порога – 100,2% ВВП.

Даже страны, государственный долг которых не превышает этот порог, могут испытывать значительное финансовое давление. В 51 развивающейся стране расходы на обслуживание долга превышают расходы на здравоохранение или образование. В целом в этих странах проживает 3,7 млрд человек.

По прогнозам МВФ, к 2030 году мировой государственный долг превысит 100% ВВП, достигнув уровня, который в последний раз фиксировался вскоре после Второй мировой войны.

Государственный долг Украины – основные цифры

Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему долга перед Международным валютным фондом (МВФ). По состоянию на 30 сентября 2026 года долг Украины перед МВФ составлял 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 14,5 млрд долларов. Это 8,7% от общего объема кредитов, предоставленных Фондом 83 странам мира.

При этом предварительные прогнозы МВФ указывают на то, что к 2029 году дефицит внешнего финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов. В частности, в 2027 году стране может не хватить 30–35 млрд долларов, в 2028-м – еще 17 млрд долларов, а в 2029-м – 2 млрд долларов.

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