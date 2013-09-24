Эксперты ООН по химоружию возвращаются в Сирию

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что группа во главе со шведским профессором Оке Селстромом отправится в Дамаск 25 сентября, чтобы изучить объекты, которые еще не были рассмотрены.

Эксперты прибыли в Сирию 18 августа для проверки заявлений о применении химоружия в Хан аль-Ассале (провинция Алеппо), Шейх Максуде (провинция Алеппо) и Саракебе (провинция Идлиб). После того как появились сообщения о химатаке 21 августа под Дамаском, эксперты направились туда, а затем выехали из страны для подготовки доклада. В документе, представленном в ООН в понедельник, подтверждается, что под Дамаском были применены боезаряды с отравляющим газом зарином.

По теме: Франция и США не представили доказательств, что химоружие в Сирии применили власти – Лавров

Во время новой поездки инспекторы ООН по химоружию могут расследовать предполагаемые химатаки 22, 24 и 25 августа. Российская сторона ранее заявляла, что доклад инспекторов ООН - неполный, так как не учитывает другие возможные эпизоды применения химоружия.