Пан Ги Мун получил доклад по химоружию в Сирии

Комиссия экспертов в августе проводила расследование в Гуте — пригороде Дамаска, где 21 августа предположительно было применено химическое оружие. Доклад должен подтвердить это или опровергнуть, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу всемирной организации.

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"Доклад миссии ООН по расследованию утверждений о применении химического оружия в Сирийской арабской республике передан генеральному секретарю", — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 16 сентября, (вечером кск) Пан Ги Мун "проинформирует СБ ООН о докладе в ходе закрытых консультаций", сообщает пресс-служба.

Примерно в 19.50 кск генсек встретится с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также проинформирует о результатах расследования Генеральную ассамблею.

Текст доклада будет опубликован на сайте управления ООН по вопросам разоружения.

Напомним, США пригрозили Сирии военным ударом после гибели 1400 сирийцев в результате химической атаки в пригородах Дамаска. Ответственность за это нападение США и другие страны Запада возложили на руководство Сирии, хотя оно категорически отрицает применение химоружия против собственного населения.

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