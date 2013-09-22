Франция и США не представили доказательств, что химоружие в Сирии применили власти – Лавров

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Первому каналу", передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Париж и Вашингтон обвинили правительственные войска в применении 21 августа в пригороде Дамаска отравляющего газа еще до публикации доклада инспекторов ООН по химоружию, основываясь на собственных данных.

"Франция и США не скрывали, что им не нужен никакой отчет. Задолго до того, как отчет был подготовлен, они заявили, что им давно все известно и что их разведданные безупречны, хотя нам они их до конца так и не показали. А то, что они нам показали, не убеждает, что этот эпизод связан с применением режимом химического оружия", - сказал глава МИД РФ.

Он также заявил, что западные страны намерены доказать свое превосходство в регионе, а не решить проблему химоружия в Сирии, отметив, что два года назад западные страны поставили задачу сменить режим Башара Асада.

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"Теперь они не могут признать, что в очередной раз ошиблись: как они ошиблись с Ливией, разбомбив страну и поставив ее на грань развала; как они ошиблись с Ираком, сделав там то же самое, еще и проведя наземную операцию и оставив страну в тяжелейшем положении, где каждый день десятки людей гибнут от терактов", - сказал Лавров.

По его мнению, западные страны стремятся убедиться в собственном превосходстве, продемонстрировать, что они будут "заказывать музыку" на Ближнем Востоке.

"Их, прежде всего, интересует доказательство собственного превосходства. А совсем не та задача, которая движет нами, - решить проблему химического оружия в Сирии. Если бы они руководствовались именно этим, то не вели бы себя так, как позиционируют, например, в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что некоторые страны стали настаивать на принятии в Совбезе ООН резолюции по седьмой главе Устава ООН, допускающей применение силы, еще до начала выполнения российско-американского плана по химоружию в Сирии.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва настаивает на вовлечении оппозиционных групп в процесс уничтожения химического оружия в Сирии.

"Решения, которые сейчас разрабатываются в ОЗХО (Организации по запрещению химоружия), предполагают, что все запасы сирийского химического оружия должны быть поставлены под контроль и, в конечном счете, уничтожены", - сказал Лавров.

Лавров заметил, что "когда наши западные партнеры заученно твердят, что оружие есть только у режима, поэтому только он мог его применить, а у оппозиции никого химического оружия нет, они лукавят". Министр добавил, что "данные, которые привели израильтяне (мятежники как минимум дважды захватывали районы, в которых находились склады с химическим оружием, и оно может быть у них в руках), на которые вы, в частности, сейчас сослались, тому подтверждение".

"По нашим оценкам, высока вероятность, что помимо доморощенных лабораторий, в которых боевики пытаются сварить вредоносные и смертоносные отвары, данные, которые предоставляют израильтяне, - правда", - указал министр.

"При работе инспекторов ОЗХО по подготовке к взятию под контроль мест хранения химического оружия необходимо, чтобы те, кто финансируют и спонсируют оппозиционные группы, в том числе и экстремистские, нашли способ потребовать от них сдать то, что было захвачено и подлежит уничтожению, - в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия", - заключил Лавров.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.

Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяла химоружие, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.