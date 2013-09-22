Папа Римский призвал священников активно изучать цифровые технологии

Папа Римский в своем обращении к участникам пленарной ассамблеи Папского совета по социальной коммуникации в субботу отметил, что "именно сейчас, в эпоху глобализации, растет дезориентация, одиночество, неопределенность в отношении смысла жизни", сообщает РИА Новости.

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Понтифик напомнил о старом правиле паломников, о котором говорил святой Игнатий: "Тот, кто сопровождает паломников и идет вместе с ними, должен придерживаться их шага, то есть не отставать и не опережать". "Поэтому Церковь, которая сопровождает людей в пути, должна уметь идти сообща с ними, что требует тщательного и квалифицированного обучения священников, монашествующих и мирян. Огромный цифровой континент - это не только технологии, он состоит из реальных людей", - сказал Франциск.

Он подчеркнул, что в сферы, созданные новыми технологиями важно входить "с осмотрительностью", чтобы внимательно слушать и укреплять людей.