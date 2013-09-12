Папа Франциск хочет наладить диалог атеистов с католиками
03:33, 12 сентября 2013Мир
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Папа Римский Франциск призвал неверующих к диалогу с католиками.
Папа Римский заявил, что христианская вера на протяжении веков "была символом света", а теперь из-за СМИ воспринимается как "темный лик суеверия" / Фото: jesuit.org
Об этом говорится в обращении понтифика к главному редактору итальянской левой газеты Repubblic Эудженио Скальфари, который публично декларирует свое неверие, сообщает РИА Новости.
Папа Римский заявил, что христианская вера на протяжении веков "была символом света", а в настоящее время в общественном мнении из-за СМИ воспринимается как "темный лик суеверия", который противостоит "свету разума".
Понтифик выразил убеждение, что настало время "диалога, свободного от предрассудков", в рамках которого католики могли бы ясно изложить миру суть своей веры.
Отвечая на вопрос Скальфари о том, простит ли христианский Бог грехи неверующих, Франциск напомнил, что "милость Божия безгранична".
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