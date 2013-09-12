Папа Франциск хочет наладить диалог атеистов с католиками

Об этом говорится в обращении понтифика к главному редактору итальянской левой газеты Repubblic Эудженио Скальфари, который публично декларирует свое неверие, сообщает РИА Новости.

Папа Римский заявил, что христианская вера на протяжении веков "была символом света", а в настоящее время в общественном мнении из-за СМИ воспринимается как "темный лик суеверия", который противостоит "свету разума".

Понтифик выразил убеждение, что настало время "диалога, свободного от предрассудков", в рамках которого католики могли бы ясно изложить миру суть своей веры.

Отвечая на вопрос Скальфари о том, простит ли христианский Бог грехи неверующих, Франциск напомнил, что "милость Божия безгранична".