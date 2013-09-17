Глава Верховного суда России попал в ДТП в Гане
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев пострадал в ДТП в Гане и был доставлен по воздуху в больницу столицы страны Аккры.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной дорожной полиции Алекса Обенга.
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Лебедев находится в отделении интенсивной терапии 37-го военного госпиталя в столице страны Аккре, сообщает в ночь на вторник сайт местной радиостанции Joy FM со ссылкой на источники в правительстве.
"Его честь Лебедев, который в данный момент находится в отделении интенсивной терапии 37-го военного госпиталя, был доставлен в Аккру вертолетом воздушной скорой помощи ВВС Ганы. Его состояние расценивается как стабильное", — сообщил собеседник радиостанции.
По информации местных СМИ, Лебедев жалуется на сильные боли. Сообщается, что он проходит ультразвуковое исследование.
Как отмечает Joy FM, второй пострадавший — сотрудник охраны Лебедева — также получил серьезные травмы.
По данным властей Ганы, ДТП произошло около 18.00 кск близ населенного пункта Цито на шоссе, соединяющем Аккру с городом Хо. Лебедев возвращался в столицу из Хо, где в понедельник вечером выступал в коллегии адвокатов Ганы, когда в его кортеж врезался грузовик, неожиданно начавший движение от обочины.
По материалам РИА Новости