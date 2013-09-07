Автобус с венгерскими баскетболистками попал в серьезную автокатастрофу

Трагедия случилась, когда команда ехала на игру в город Шопрон.

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Легковой автомобиль выскочил на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать столкновения и свернул, после чего транспортное средство с командой упало в канаву. В результате происшествия менеджер погиб на месте, а главный тренер команды был доставлен в больницу на вертолете, но потерял слишком много крови и скончался, передает РИА Новости со ссылкой на венгерское издание Kisalfold.

По информации издания, сербская баскетболистка Наташа Ковачевич получила серьезные повреждения ног, из-за которых ей сделали ампутацию. Еще 15 человек, находившихся в автобусе, получили травмы различной степени тяжести.

На официальном сайте венгерской команды подтвердили гибель Таподи, но информация относительно здоровья других членов коллектива не сообщается.

Баскетбольный клуб "Дьер" в женской Евролиге попал в группу А.