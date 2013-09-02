В Харькове взрывом повреждено несколько квартир, есть пострадавшие (фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о том, что в жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием, поступило в 12:47. На место пожара сразу было направлено 4 автоцистерны, 2 автолестницы.

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Лупандин отметил, что сейчас на месте работают специалисты. Эпицентр пожара расположен в квартире на пятом этаже, но огнем также повреждены квартиры на шестом и седьмом этажах.

Он сообщил, что дым от пожара распространился на верхние этажи, и спасатели выводили жильцов с верхних этажей на улицу. По его словам, на месте происшествия есть люди, которые обращались к врачам за помощью.

Лупандин отметил, что работы продолжаются. Количество эвакуированных, спасенных и пострадавших людей будет названо позже.

Он сказал, что специалисты выясняют причины пожара. «Идет ликвидация, выясняются причины», - сказал Лупандин.

По его словам, видимых повреждений внешних несущих конструкций дома не видно. «Визуально с внешней стороны разрушений не видно», - сказал спасатель.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в многоквартирном жилом доме по улице Метростроевцев, 32 произошел взрыв.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что, по предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже первого подъезда.

Пожарные уже приступили к ликвидации очага возгорания, на месте работают аварийные службы, «Харьковгоргаз», «скорая помощь».

По предварительным данным, жертв нет.