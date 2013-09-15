В Китае автобус упал с моста, восемь человек погибли

15:44, 15 сентября 2013
Мир
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В юго-западной китайской провинции Сычуань в уезде Цюсянь в результате автокатастрофы с моста упал автобус.

В ДТП с автобусом погибли 8 человек / Фото: trucks.autoreview.ru

По имеющейся информации, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем. Всего в автобусе находились 24 человека.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, восемь человек погибли, 12 получили травмы.

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Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.

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