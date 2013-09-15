В Китае автобус упал с моста, восемь человек погибли

В юго-западной китайской провинции Сычуань в уезде Цюсянь в результате автокатастрофы с моста упал автобус.

По имеющейся информации, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем. Всего в автобусе находились 24 человека. Как сообщает ИТАР-ТАСС, восемь человек погибли, 12 получили травмы. Читайте также: В Малайзии автобус сорвался в пропасть, погибли 37 человек Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.

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