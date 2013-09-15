В Кировограде грузовик провалился в огромную яму посреди дороги (фото)
15:19, 15 сентября 2013Общество
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В Кировограде грузовик ГАЗ-53 с цистерной провалился в яму, которая образовалась на дороге в результате сильных ливней.
Для поднятия автоцистерны пришлось привлекать автокран / Фото: ГСЧС в Кировоградской области
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия для поднятия автомобиля был привлечен автокран.
В пресс-службе уточнили, что 14 сентября в Кировограде в полутораметровую выбоину на размытой ливнем дороге провалились два автомобиля.
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Легковой автомобиль извлекли из ямы в тот же день, а вот для поднятия автоцистерны пришлось привлекать автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Кировоградской области.
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