В Кировограде грузовик провалился в огромную яму посреди дороги (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия для поднятия автомобиля был привлечен автокран.

В пресс-службе уточнили, что 14 сентября в Кировограде в полутораметровую выбоину на размытой ливнем дороге провалились два автомобиля.

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Легковой автомобиль извлекли из ямы в тот же день, а вот для поднятия автоцистерны пришлось привлекать автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Кировоградской области.