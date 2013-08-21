В Малайзии автобус сорвался в пропасть, погибли 37 человек

Еще 16 человек получили ранения и госпитализированы.

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Среди погибших 24 мужчины и 13 женщины. По данным спасателей, большинство пассажиров автобуса были гражданами Малайзии. Среди погибших есть несколько туристов из стран Ближнего Востока. В больнице, куда доставили раненых, подтвердили, что в аварии также пострадали граждане Таиланда и Бангладеш, передает ИТАР-ТАСС.

Автобус упал в 60-метровую пропасть в горах Гентинг в центральной части страны близ столицы Куала-Лумпур. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением.