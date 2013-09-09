Карни: Белый дом продолжит добиваться разрешения Конгресса на удар по Сирии

Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

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”Будучи вовлеченными в дискуссии с Россией, мы продолжим работать с конгрессом”, - сказал Карни, отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Белый дом задержать возможную операцию вследствие российских предложений.

”Есть заявление российского министра иностранных дел и ответ сирийского министра иностранных дел. Мы собираемся их изучить и общаться с русскими и другими на эту тему, но мы должны продолжать давить на режим Асада и грозить военными действиями со стороны США, поскольку именно эта угроза привела к этому предложению. Я думаю, что это очевидно всем, кто наблюдал за нами”, - сказал Карни.

Президент США Барак Обама потребовал разрешения конгресса на проведение военной операции по Сирии в отместку за предполагаемое применение химоружия сирийскими властями 21 августа.