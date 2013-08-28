Дипломаты РФ покинули встречу "пятерки" СБ ООН по Сирии

Представители России покинули встречу постпредов стран постоянной "пятерки" СБ ООН, на которой обсуждается британский проект резолюции, предполагающий возможность применения силы против Дамаска.

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Об этом сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в штаб-квартире ООН.

По его словам, представители западных стран продолжили обсуждение проекта резолюции. Собеседник агентства отметил, что пока нет информации о том, может ли сегодня состояться заседание СБ ООН в полном составе по этой теме.

Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания подготовила проект резолюции, осуждающей использование химоружия властями Сирии и дающей санкции на "принятие необходимых мер для защиты гражданского населения".

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. В понедельник глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил о возможности иностранного вмешательства без единогласной поддержки всех членов СБ ООН.