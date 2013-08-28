МИД Сирии: Химоружие скоро будет использовано против людей в Европе

"Мы повторяем, что химическое оружие было использовано террористами с помощью США, Великобритании и Франции. Это означает, что химоружие скоро будет использовано теми же (террористическими) группами против людей в Европе", - заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая перед журналистами в Дамаске.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Заявление было сделано вскоре после сообщения о том, что сирийские власти предоставили инспекторам ООН, занимающимся расследованием применения химического оружия, доказательства того, что правительственные силы не применяли отравляющие вещества.

"Правительственная армия никогда не применяла химического оружия, но это делали террористы, у нас есть доказательства этого, мы передали их комиссии инспекторов ООН", - сказал Микдад.

Вместе с тем информированный источник в аппарате Совета безопасности РФ сообщил РИА «Новости», что западные страны готовили планы военной операции в Сирии еще с прошлого года.

"Обострение до градуса угрозы военной агрессии против Дамаска со стороны очередной "коалиции по интересам" считается закономерным. Эта агрессия готовилась еще с прошлого года - верстались планы, войска ряда государств НАТО отрабатывали варианты действий", - сообщил источник.

"Помните вторжение в Ирак? Ему тоже предшествовали так называемые "доказательства", полученные западными разведками от якобы своих самых надежных источников. Мнение специалистов ООН оказалось невостребованным. Теперь же известно, что эти "разведисточники" бессовестно лгали. Результат - практически уничтоженное иракское государство, господство террористов, сотни тысяч погибших, бедственное положение иракского народа", - отметил собеседник агентства.

В последние дни резко обострилась ситуация вокруг Сирии. На Западе стали открыто говорить о возможности военной операции против этой страны. Это произошло после того, как ряд СМИ 21 августа сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Утверждалось, что жертвами атаки стали более 600 человек. Власти Сирии опровергли свою причастность к применению химоружия. Москва в свою очередь заявила, что речь идет о спланированной провокации.

Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией, чтобы открыто заговорить о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается уже более двух лет. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.