СМИ: Агентство нацбезопасности отслеживает 75% интернет-коммуникаций в США

Агентство национальной безопасности (АНБ) США имеет возможность отслеживать до 75% информации, проходящей через американские интернет-коммуникации. Об этом во вторник написала газета "Уолл-стрит джорнэл", - сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным издания, источниками которого выступили бывшие и действующие сотрудники ведомства, АНБ просматривает содержание посланий, отправленных по электронной почте, а также отслеживает телефонные звонки, сделанные с помощью сети Интернет.

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Газета добавляет, что АНБ в этом вопросе сотрудничает с американскими телекоммуникационными компаниями, предоставляющими соответствующие услуги связи.

Издание также сообщает, что АНБ контролирует практически все Интернет-пространство на территории США вполне легально, так как после терактов 11 сентября 2001 года получило соответствующее разрешение от правительства страны. Контроль, как подчеркивают сотрудники ведомства, необходим для поиска потенциальных угроз национальной безопасности США.