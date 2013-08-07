Обама расстроен из-за утечки информации о шпионаже в интернете

"У нас нет программы шпионажа внутри страны. То, что есть у нас, это такие механизмы, которые позволяют отслеживать телефонный номер или адрес электронной почты, который может быть связан с террористической атакой. Следует скептически относиться к возможности вторжения в частную жизнь (в связи с реализацией данных программ). Ни одно из разоблачений (о деятельности спецслужб) не указывает на то, что мы злоупотребили властью, речь идет об очень серьезных властных полномочиях", - заявил Обама в передаче The Tonight Show на канале NBC, передает РИА Новости.

О деятельности американских спецслужб, отслеживающих звонки и интернет-общение граждан своей и других стран, сообщил ранее экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и Агентством национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. В частности, он обнародовал данные о существовании секретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с ведущих сайтов, таких как Google и Facebook.

В качестве примера необходимости существования программ слежения за телефонной и интернет-активностью Обама привел расследование теракта, совершенного в этом году в ходе Международного марафона в Бостоне. По мнению американского президента, именно реализация программ электронного слежения помогла следственным органам выяснить, были ли у подозреваемых в совершении теракта братьев Царнаевых потенциальные сообщники и имели ли они связи с террористическими группировками.

При этом Обама рассказал, что он сам сомневался в целесообразности использования программ электронного слежения, когда впервые стал президентом в 2009 году, однако позднее убедился, что такие программы необходимы для эффективной борьбы с террористическими угрозами.