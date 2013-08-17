Германия требует защитить египетских христиан

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле призвал защищать христиан в Египте, передает РИА Новости сообщение Франс Пресс.

"Христианское меньшинство в Египте должно быть защищено. Мы не поддерживаем какую-либо политическую силу. Мы на стороне людей, которые выступают за свободу и демократические ценности, и которые хотят открытое общество", - цитирует агентство слова Вестервелле. Он также отметил, что Германия не планирует поставлять оружие в Египет.

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Как сообщалось ранее, в разных провинциях были разрушены 22 христианских храма, в том числе семь католических, в ходе охвативших страну беспорядков. Исламисты обвиняют коптов в поддержке армии, отстранившей экс-президента Мурси от власти. Военная прокуратура Египта сообщила, что в ближайшее время приступит к рассмотрению дел 84 человек, задержанных в Суэце и обвиняемых в убийствах и поджогах церквей.