Саудовская Аравия стала на сторону властей Египта в борьбе с «терроризмом»

Король Саудовской Аравии Абдала ибн Абдель Азиз Аль Сауд заявил в телевизионном обращении о поддержке властей Египта в борьбе с "терроризмом".

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Рейтер.

"Королевство Саудовской Аравии, его народ и правительство поддерживало и поддерживает своих братьев в Египте в борьбе с терроризмом. Я призываю честных людей Египта, арабских и мусульманских стран выступить одним целым с одним сердцем перед попытками дестабилизировать страну", - цитирует Рейтер его слова.

Король также осудил "иностранное вмешательство" в дела Египта и всех, кто подрывает "стабильность страны и ее законное право на противостояние всем угрозам".

По теме: Обама отменил совместные военные учения и осудил насилие в Египте

Исламистская оппозиция Египта объявила пятницу "днем гнева" и призвала своих сторонников выйти на "марш миллионов" в знак протеста против действий военных, взявших курс на силовое подавление фронды. Полиция предупредила, что будет жестко пресекать противоправные действия. Силовики используют слезоточивый газ и боевые пули.

Египетские военные в начале июля сместили президента Мурси на фоне массовых протестов против его правления. На этой неделе волна беспорядков прокатилась по Египту после того, как силовики начали разгон палаточных лагерей сторонников Мурси. На месяц в стране введен режим ЧС, а в ряде провинций объявлен комендантский час. По последним данным египетского министерства здравоохранения, жертвами беспорядков стали более 600 человек, ранения получили около четырех тысяч человек.