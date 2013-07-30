В Пакистане талибы штурмовали тюрьму с гранатометами

В ночь на вторник талибы провели хорошо подготовленный штурм тюрьмы в Дера-Исмаил-Хане, где среди пяти тысяч заключенных содержались около 40 особо опасных участников движения "Талибан" и прочих террористических группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сначала злоумышленники отключили подачу к зданию тюрьмы электроэнергии, после чего устроили порядка 15 взрывов вдоль тюремной ограды, а затем обстреляли охрану из гранатометов и тяжелых пулеметов.

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По информации местных властей, в результате боестолкновения сил безопасности с талибами пострадали четыре человека, в том числе трое гражданских лиц. Как заявил представитель пакистанских талибов Шахидауллах Шахид (Shahidaullah Shahid), штурм тюрьмы оказался успешным, нападавшие освободили около 300 заключенных. Местные власти, в свою очередь, информацию о побеге узников опровергли.

Город Дера-Исмаил-Хан находится на границе племенных областей Южный и Северный Вазиристан, считающихся оплотом боевиков террористической организации "Аль-Каида" и вооруженных сторонников движения "Техрик Талибан-и-Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").