В Афганистане талибы напали на президентский дворец Карзая

08:37, 25 июня 2013
Мир
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Сегодня утром боевики совершили атаку президентского дворца в центре столицы Афганистана.

Во дворец Карзая как раз сходились журналисты

По данным полиции, перестрелка продлилась полтора часа и в результате нее все нападавшие были убиты, пишет Радио Свобода.

Ответственность за это нападение уже взяла на себя вооруженная группировка «Талибан».

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Атака в Кабуле произошла в то время, когда во дворец на запланированную пресс-конференцию с президентом Афганистана Хамидом Карзаем собирались журналисты. Их переместили в укрытие, когда начался бой.

Неясно, где во время нападения находился сам Хамид Карзай. Также неизвестно, есть ли другие жертвы, кроме нападающих, о точном количестве которых еще не сообщают.

Взрывы также были зафиксированы в отеле «Ариана», где расположено представительство американского ЦРУ.

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