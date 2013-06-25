В Афганистане талибы напали на президентский дворец Карзая

По данным полиции, перестрелка продлилась полтора часа и в результате нее все нападавшие были убиты, пишет Радио Свобода.

Ответственность за это нападение уже взяла на себя вооруженная группировка «Талибан».

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Атака в Кабуле произошла в то время, когда во дворец на запланированную пресс-конференцию с президентом Афганистана Хамидом Карзаем собирались журналисты. Их переместили в укрытие, когда начался бой.

Неясно, где во время нападения находился сам Хамид Карзай. Также неизвестно, есть ли другие жертвы, кроме нападающих, о точном количестве которых еще не сообщают.

Взрывы также были зафиксированы в отеле «Ариана», где расположено представительство американского ЦРУ.