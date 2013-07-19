С начала года в мире изъяли 317 тысяч фальшивых банкнот евро
За 6 месяцев в мире было изъято почти 317 тысяч фальшивых купюр евро.
За первые шесть месяцев текущего года во всем мире было изъято около 317 тысяч фальшивых банкнот единой европейской валюты. Как сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ), штаб-квартира которого расположена во Франкфурте-на-Майне, это число является самым высоким с 2010 года.
Популярностью среди фальшивомонетчиков пользовались, прежде всего, 20-евровые купюры (38 процентов случаев), на втором месте - банкноты достоинством в 50 евро (44,1 процента). Однако, по данным ЕЦБ, активно подделываются и новые версии 5-евровых купюр, которые начали печатать лишь в этом году. В финрегуляторе ранее отмечали, что они надежно защищены новыми водяными знаками и видоизмененной боковой голограммой.
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Как бы то ни было, серьезных опасений эта статистика вызывать не должна. В частности, на территории Германии на 10 тысяч жителей приходится всего около 5 недействительных банкнот. Если учитывать все страны валютного союза, то вероятность получить сдачу "фальшивками" несколько больше - 19 купюр на 10 тысяч человек.
Вызывает беспокойство активность фальшивомонетчиков в Бельгии и Нидерландах, где было изъято 21,5 тысячи и 19 тысяч поддельных банкнот соответственно.
По словам представителя германского центробанка (Бундесбанка) Хельмута Риттена, ущерб, нанесенный фальшивомонетчиками в первом полугодии текущего года, составляет 16 миллионов евро. "Этот показатель остается стабильным с 2011 года. Что касается Германии, то там было изъято фальшивых денег на сумму в 1,1 миллиона евро", - заявил он. По его мнению, работодатели должны позаботиться о том, чтобы нанимаемые ими кассиры помнили обо всех степенях защиты купюр и могли определять фальшивку на глаз или на ощупь.