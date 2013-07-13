США обвинили Израиль в уничтожении российских ракет в Сирии

Об этом 12 июля сообщает СNN со ссылкой на три анонимных источника в руководстве США.

Согласно данным источников, атака на склад российских противокорабельных ракет «Яхонт» произошла в Латакии на побережье Сирии 5 июля. В ходе удара погибли несколько военнослужащих.

Между тем, как пишет «Едиот Ахронот», министр обороны Израиля Моше Яалон опроверг эти сообщения и заявил, что Израиль уже давно не вмешивается в «кровавую войну» в Сирии. «Где бы на Ближнем Востоке ни происходили атаки или взрывы, в этом всегда обвиняют нас», — заметил министр.

Как пишет CNN, за последние несколько месяцев Израиль нанес несколько авиаударов по целям на территории Сирии. По мнению США, целью ударов является уничтожение иранского оружия, предназначенного для ливанского движения «Хизбалла».

Сам Израиль не берет на себя ответственность за эти атаки, тем не менее категорически выступает против поставки в Сирию современных средств ПВО, которые могут представлять угрозу Израилю. В мае, комментируя поставки российских противовоздушных комплексов С-300 в Сирию, Моше Яалон заявил: «Надеюсь, этого и не произойдет. Однако если они, не дай бог, будут доставлены в Сирию, мы знаем, как надо будет поступить», - цитирует Лента.ру.