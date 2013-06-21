В Канаде эвакуируют 100 тысяч человек из-за опасности наводнения

Покинуть свои дома придется жителям 25 районов Калгари, расположенных в низине. Кроме того, эвакуация проходит в пригородах.

Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Vancouver Sun.

Мэр Калгари Нахид Ненши (Naheed Nenshi) посоветовал жителям районов, подлежащих эвакуации, «собрать все ценное и уходить», передает CBC News. В течение по крайней мере 72 часов им рекомендовано оставаться у друзей или родственников. Для тех, кто не имеет такой возможности, созданы специальные убежища.

В пятницу, 21 июня, в Калгари будут закрыты все государственные школы и ряд других учреждений. Жителям города рекомендовано воздержаться от поездок.

Из-за сильных дождей реки Боу и Элбоу, которые проходят через Калгари, вышли из берегов. Ожидается, что максимальный уровень воды в реках будет достигнут в рано утром в пятницу, 21 июня. Однако расположенные в низине кварталы города предположительно будут оставаться затопленными до субботы.

Городские власти опасаются, что нынешнее наводнение будет гораздо сильнее, чем в 2005 году. Тогда было разрушено около 40 тысяч домов. Наводнение 2005 года считается одним из самых сильных в Калгари за всю историю наблюдений.