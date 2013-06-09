Сербия готовится к эвакуации

В Сербии началась подготовка к эвакуации жителей из районов, которые могут быть затоплены при ожидаемом к середине недели наводнении.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям МВД страны Джордже Бабича, уровень воды в Дунае растет день за днем и достигнет максимума в период с 12 по 13 июня.

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«Сотрудники Управления подготовили планы борьбы со стихией, посетили все населенные пункты, которым угрожает затопление, предупредили их население об угрозе и необходимости вовремя подготовиться к эвакуации», - рассказал он.

По словам Бабича, в настоящее время наиболее опасная ситуация складывается в муниципалитете Беочин, где уже началось подтопление нескольких поселков. «Там идет эвакуация людей и их имущества», - отметил он.

Замначальника Управления также сообщил, что спасатели продолжают пристально следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно придут на помощь гражданам.