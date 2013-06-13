Верховный суд РФ считает, что получение денег за работу - это не взятка

В проекте уточняется, что взяткой является только получение денег или услуг за действия, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций, пишет РИА Новости.

Так, проект постановления поясняет, что преступлением не является, например, получение главным врачом медучреждения вознаграждения за проведенные им лично диагностические обследования или лечебные мероприятия, если при этом им не использовались организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия.

В проекте также "уточняется многообразие способов получения взятки", в частности, предметом взятки считаются деньги и услуги имущественного характера, в том числе освобождение должностного лица от имущественных обязательств (например, прощение долга, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой, бесплатные либо предоставленные по заниженной стоимости туристические путевки, ремонт квартиры, строительство дачи, передача автотранспорта для временного использования).

Согласно проекту постановления, преступление считается оконченным с момента начала оказания услуг, например, с момента получения кредита или с начала ремонта.