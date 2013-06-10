Работник Аграрного фонда погорел на взятке в 100 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, по материалам Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД в Киевской области следственным отделом Броварского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) по факту вымогательства работником государственного бюджетного учреждения «Аграрный фонд Украины», при посредничестве жителя Киева, у частного предпринимателя из Броваров взятки за предоставление поручения на право получения 304 тонн пшеницы 6-го класса, которая находилась на балансе в фонде.

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Работники милиции Киевской области задержали должностное лицо в столице во время получения им указанной суммы. При задержании мужчина добровольно отдал правоохранителям деньги и признался в совершении правонарушения.

35-летний взяточник вместе с 41-летним посредником задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления.

Должностному лицу угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.