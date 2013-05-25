В ЕС запретили пестициды, опасные для пчел

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено в пятницу Еврокомиссией.

Среди запрещенных пестицидов – клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам.

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что до 30 сентября этого года страны-члены должны внести соответствующие изменения в национальное законодательство с тем, чтобы не допустить использования этих пестицидов после 30 ноября.

Решение Еврокомиссии может быть пересмотрено через 2 года.