ВМС Украины заинтересованы в обмене опытом с индийским флотом

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом первый заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро заявил на встрече с атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Индия в Украине Сидхартом Сантом.

«Как известно, ВМС Украины готовятся к участию в конце этого года в операции «Океанский щит» в составе фрегата «Гетьман Сагайдачний» со спецподразделением и вертолетом на борту. ВМС Индии имеют значительные практические наработки в вопросе противодействия морскому пиратству в Индийском океане, поэтому мы заинтересованы в обмене опытом оперативного применения кораблей и подразделов во время участия в антипиратских операциях на море», — отметил Д.Шакуро.

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В свою очередь, С.Сант отметил, что индийские ВМС активно участвуют в многонациональных военно-морских учениях, которые проводятся в Индийском океане, а также в борьбе с пиратством на море. Атташе по вопросам обороны выразил надежду, что на протяжении ближайших трех лет, когда он будет находиться в Украине, сотрудничество флотов двух стран углубится. Он также предложил украинской стороне изучить вопрос относительно возможного визита украинского корабля в один из портов Индии.