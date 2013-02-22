Украина подтвердила свое участие в антипиратской операции НАТО

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, открывая сегодня в Брюсселе заседание Комиссии Украина-НАТО.

«Я только что обменялся письмами с министром обороны Украины Павлом Лебедевым, которые подтверждают участие Украины в операции НАТО по противодействию пиратству “Океанский щит”, – сообщил генсек НАТО.

В Минобороны напомнили, что 21-22 февраля П.Лебедев находится с официальным визитом в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где принимает участие в заседаниях Комиссии Украина-НАТО и Совета НАТО на уровне министров обороны.

Планируется, что в ноябре флагман Военно-морских сил Украины фрегат “Гетман Сагайдачный” с палубным вертолетом и группой спецназа будет принимать участие в операции НАТО по противодействию пиратству “Океанский щит”.