Потерявший управление круизный лайнер Triumph доставлен в порт

Как пишет РИА Новости, судно, на борту которого находятся 3,143 тысячи пассажиров и 1,086 тысячи членов экипажа, было доставлено в порт с помощью буксиров. Ожидалось, что Triumph прибудет в Алабаму в четверг вечером, однако из-за обрыва буксировочного троса пассажиры вынуждены были провести на борту еще несколько часов.



Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, сход пассажиров на берег также может занять достаточно длительное время. В порту путешественников уже ожидают автобусы, готовые доставить их в Новый Орлеан или Хьюстон.