Потерявший управление круизный лайнер Triumph доставлен в порт
08:14, 15 февраля 2013Мир
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Круизный лайнер Carnival Triumph, несколько дней назад потерявший управление после пожара в машинном отделении, в пятницу доставлен в порт Мобил в штате Алабама, сообщает агентство Франс Пресс.
Carnival Triumph / Фото: Ottawasun.com
Как пишет РИА Новости, судно, на борту которого находятся 3,143 тысячи пассажиров и 1,086 тысячи членов экипажа, было доставлено в порт с помощью буксиров. Ожидалось, что Triumph прибудет в Алабаму в четверг вечером, однако из-за обрыва буксировочного троса пассажиры вынуждены были провести на борту еще несколько часов.
Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, сход пассажиров на берег также может занять достаточно длительное время. В порту путешественников уже ожидают автобусы, готовые доставить их в Новый Орлеан или Хьюстон.
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