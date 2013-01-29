Министр: Украина обеспечила себе некоторые преимущества на газовые переговоры

Об этом заявил министр иностранных дел Леонид Кожара в эфире канала ICTV.

"Мы будем искать возможности, чтобы цена на российский газ была справедлива. Только такая цена может быть во взаимоотношениях между двумя стратегическими партнерами. И мы надеемся, что в конце концов и цена на российский газ будет также постепенно уменьшена", - сказал он.

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"Если речь идет о последних заявлениях "Газпрома" о том, что Украине выставляется счет в 7 миллиардов, я хочу сказать, что Украина никаких прямых убытков потреблением российского газа и закупкой не наносила "Газпрому", - отметил Кожара. - Речь идет фактически о газе, закупленном на сегодняшний день. Это косвенные убытки или, можно сказать, что это упущенная выгода. Поэтому, я думаю, что и этот вопрос должен рассматриваться также в контексте переговоров с РФ о реструктуризации этих убытков и возможности уменьшения цены на российский газ", - цитирует Украинская правда.

"И я думаю, что на сегодняшний день Украина обеспечила в таком переговорном процессе определенные преимущества, поскольку потребление газа российского резко уменьшается", - подчеркнул глава МИД.

На вопрос о том, собирается ли украинская власть через суд расторгнуть "газовые соглашения Тимошенко" с Россией, дипломат ответил: "Я в правительстве не отвечаю непосредственно за эти контракты, но как специалист по международному праву и по контрактному праву хочу сказать, что международно-правовые документы имеют положения, когда одна из сторон может расторгнуть".

"Я, во-первых, не думаю, что Украина будет в одностороннем порядке действовать, - заявил Кожара. - Я думаю, что мы будем вести переговоры, но в любом случае у нас всегда есть возможность договориться вне судебных процессов, как стратегические партнеры. Если не придется, тогда все механизмы, предусмотренные международным частным и международным публичным правом, обе стороны могут применять", - добавил он.