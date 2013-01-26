«Нафтогаз» заявляет, что ничего не должен «Газпрому»
НАК «Нафтогаз Украины» выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом», оплатив закупленные 24,9 млрд кубометров газа.
Об этом УНИАН сообщил источник в компании.
«Мы все счета за импортированный природный газ, выставленные «Газпромом», в полном объеме своевременно оплатили», - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно информировала «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.
«О сокращении объемов газа мы заранее информировали «Газпром». Это можно перепроверить по информации на сайте «Нафтогаза». В мае мы сделали несколько заявлений по этому поводу», - сказал собеседник.
Источник также подчеркнул, что позиция «Нафтагаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.
«Со своей стороны мы считаем, что выполнили все обязательства», - сказал он.