«Нафтогаз» заявляет, что ничего не должен «Газпрому»

Об этом УНИАН сообщил источник в компании.

«Мы все счета за импортированный природный газ, выставленные «Газпромом», в полном объеме своевременно оплатили», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно информировала «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.

«О сокращении объемов газа мы заранее информировали «Газпром». Это можно перепроверить по информации на сайте «Нафтогаза». В мае мы сделали несколько заявлений по этому поводу», - сказал собеседник.

Источник также подчеркнул, что позиция «Нафтагаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

«Со своей стороны мы считаем, что выполнили все обязательства», - сказал он.