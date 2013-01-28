Французские войска в Мали захватили одну из твердынь исламистов

Как заявил спикер военных полковник Тьерри Буркар, в сам город будут входить правительственные войска Мали, пишет Радио Свобода.

Старая часть города Тимбукту - объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому, по словам Буркар, будет сделано все, чтобы избежать боев в исторической части города.

Тем временем мэр Тимбукту сообщил сегодня же, что исламисты несколько дней назад сожгли уникальную библиотеку древних рукописей, Институт Ахмеда-Бабы, где сгорели тысячи старинных документов.

Позавчера правительственные войска Мали и военные Франции возобновили правительственный контроль над городом Гао, одной из главных твердынь повстанцев-исламистов на севере Мали - регионе, который исламисты пока контролируют.