Французские войска в Мали захватили одну из твердынь исламистов

19:18, 28 января 2013
Мир
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Французские войска сегодня отбили у исламистов и взяли под контроль аэропорт Тимбукту и основные пути, ведущие к этому малийскому городу.

Французские военные захватили Тимбукту / Фото: Globallookpress

Как заявил спикер военных полковник Тьерри Буркар, в сам город будут входить правительственные войска Мали, пишет Радио Свобода.

Старая часть города Тимбукту - объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому, по словам Буркар, будет сделано все, чтобы избежать боев в исторической части города.

Тем временем мэр Тимбукту сообщил сегодня же, что исламисты несколько дней назад сожгли уникальную библиотеку древних рукописей, Институт Ахмеда-Бабы, где сгорели тысячи старинных документов.

Позавчера правительственные войска Мали и военные Франции возобновили правительственный контроль над городом Гао, одной из главных твердынь повстанцев-исламистов на севере Мали - регионе, который исламисты пока контролируют.

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