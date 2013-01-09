В Китае журналисты, бастовавшие из-за цензуры, возвращаются к работе

Как сообщает Би-Би-Си Украина, в соответствии с договоренностью, достигнутой 9 января, журналисты не будут наказаны. При этом будет ли продолжаться контроль и вмешательство в работу издания, непонятно.

Отмечается, что демонстрация, которая стала первым проявлением протеста против цензуры в Китае за последние 20 лет, была вызвана тем, что газету вместо Новогоднего поздравления заставили опубликовать пропагандистское заявление.