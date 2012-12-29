В этом году в Нью-Йорке совершено наименьшее число убийство за 50 лет
08:17, 29 декабря 2012Мир
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Количество убийств в Нью-Йорке достигло рекордно низкого уровня.
Нью-Йорк становится все более безопасным для жизни
В 2012 году число убийств, зарегистрированных в Нью-Йорке, достигло рекордно низкого за последние полвека уровня.
Об этом сообщил мэр города Майкл Блумберг на церемонии в честь нью-йоркской полиции, пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.
За весь 2012 год в городе было совершено 414 убийств, что на 19 процентов меньше, чем в 2011 году (тогда было зафиксировано 515 подобных преступлений). Это самый низкий показатель с 1963 года, то есть за весь период, в который ведется подобная статистика.
Предыдущий "рекорд" Нью-Йорк поставил в 2009 году, когда в городе произошло 471 убийство.
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