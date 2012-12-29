В этом году в Нью-Йорке совершено наименьшее число убийство за 50 лет

В 2012 году число убийств, зарегистрированных в Нью-Йорке, достигло рекордно низкого за последние полвека уровня.

Об этом сообщил мэр города Майкл Блумберг на церемонии в честь нью-йоркской полиции, пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.

За весь 2012 год в городе было совершено 414 убийств, что на 19 процентов меньше, чем в 2011 году (тогда было зафиксировано 515 подобных преступлений). Это самый низкий показатель с 1963 года, то есть за весь период, в который ведется подобная статистика.

Предыдущий "рекорд" Нью-Йорк поставил в 2009 году, когда в городе произошло 471 убийство.