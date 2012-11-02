Медведев считает, что Pussy Riot можно уже выпускать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с призёрами международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

«Мне очень неприятны эти фигуры и внешне, и внутренне, просто крайне отрицательные эмоции у меня вызывают. Но в тюрьму я бы их сажать не стал, будучи судьей. Просто потому, что не считаю правильным, чтобы они отбывали наказание в виде лишения свободы. Они и так уже посидели эти девицы, да и хватит», - сказал Д.Медведев.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции судебных структур и деятельности адвокатов.

«У них есть право обращаться с соответствующими заявлениями, я думаю, они им воспользуются, а у суда есть право рассмотреть этот вопрос по существу», - сказал российский премьер.

Также он считает, что этот коллектив не имеет никакого отношения к музыке.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Мосгорсуд заменил срок наказания участнице панк-группы PussyRiot Екатерине Самуцевич за хулиганство по мотивам религиозной вражды в храме Христа Спасителя на условный и постановил освободить ее из-под стражи в зале суда.

В тоже время суд оставил в силе приговор двум другим участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой в виде двух лет лишения свободы.

Справка УНИАН. В конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы – Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.

12 сентября Д.Медведев сказал, что для девушек из «Pussy Riot» достаточно условного наказания, хотя его тошнит от их поступка.