Участницы Pussy Riot этапированы в колонии

08:44, 22 октября 2012
Мир
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Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на два года лишения свободы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, этапированы в колонии в Пермском крае и Мордовии соответственно.

Фото http://ru.wikipedia.org. Надежда Толоконникова (Pussy Riot) в Таганском районном суде города Москвы. Фотография Денис Бочкаре

Об этом «Газете.Ru» сообщил муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов со ссылкой на администрацию СИЗО №6.

«Администрация СИЗО-6 в Печатниках: 20 октября Маша Алехина была этапирована в колонию в Пермском крае», – также сообщили в Twitter арт-группы «Война» gruppa_voina.

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