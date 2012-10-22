Участницы Pussy Riot этапированы в колонии
08:44, 22 октября 2012Мир
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Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на два года лишения свободы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, этапированы в колонии в Пермском крае и Мордовии соответственно.
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Об этом «Газете.Ru» сообщил муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов со ссылкой на администрацию СИЗО №6.
«Администрация СИЗО-6 в Печатниках: 20 октября Маша Алехина была этапирована в колонию в Пермском крае», – также сообщили в Twitter арт-группы «Война» gruppa_voina.
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