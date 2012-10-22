Участницы Pussy Riot этапированы в колонии

Об этом «Газете.Ru» сообщил муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов со ссылкой на администрацию СИЗО №6.

«Администрация СИЗО-6 в Печатниках: 20 октября Маша Алехина была этапирована в колонию в Пермском крае», – также сообщили в Twitter арт-группы «Война» gruppa_voina.