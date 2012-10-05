Российская армия останется в Таджикистане еще на 30 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующие соглашение подписано сегодня в Душанбе в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Таджикистан.

«Глава государства сообщил о подписании соглашения между Россией и Таджикистаном о продлении срока пребывания российской военной базы на территории Таджикистана до 2042 года», - говорится в сообщении.

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По информации помощника Президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, российская база фактически получит статус диппредставительства, что предполагает иммунитет от обыска, изъятие личного имущества. Кроме этого, российские военные будут вне юрисдикции Таджикистана. Предполагается, что срок пребывания российский военных может быть продлен еще на 5 лет. База арендуется на «практически безвозмездных» для России условиях.

Российская военная база в Таджикистане является крупнейшей сухопутной базой за пределами России, на которой служат около 7 тыс. военнослужащих. База дислоцируется в трех гарнизонах в городах Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе.

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Соглашение о продлении сроков пребывания разработано взамен действующего договора, срок которого истекает в 2014 году. Предыдущий документ был подписан в мае 1993 года.