С российской военной базы требуют 250 млн долл.

Ее размещение Душанбе оценивает не менее чем в 250 миллионов долларов в год, пишет газета "Коммерсант".

Этот объект в Таджикистане - крупнейшая российская сухопутная база за пределами РФ, здесь служат около 7 тысяч военнослужащих. Денег Таджикистану за пребывание базы Россия сейчас не платит, однако оказывает военно-техническую помощь этой стране (при этом официально она не рассматривается в качестве "платы" за пребывание базы).

О том, что власти Таджикистана оценили пребывание на своей территории 201-й базы не менее чем в 250 миллионов долларов в год, газете сообщил информированный таджикский источник, близкий к переговорам о продлении аренды военного объекта.

Скандал вокруг условий присутствия российских военных в Таджикистане разразился после того, как Россия обвинила таджикские власти в выдвижении неприемлемых условий продления аренды базы и приостановила ее финансирование, пишет издание.

По данным источника газеты в Генштабе РФ, Таджикистан выдвинул по аренде базы более 20 "неясных и неприемлемых для России требований". Они, в частности, относятся к срокам размещения базы, безвозмездному получению боевой сухопутной техники и боеприпасов к ней. Сложности, по его словам, возникли и с размещением объектов 670-й авиационной группы и 303-й отдельной вертолетной эскадрильи на аэродроме Айни - спор идет о совместном использовании объектов, средств авиационно-технического обеспечения и оборудования.

В Центральном аппарате Минобороны РФ "Коммерсанту" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.