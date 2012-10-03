Украина открывает посольство в Таджикистане
00:56, 03 октября 2012Мир
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Украина открывает посольство в Таджикистане.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сообщил во время выступления на 11-м совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.
«Украина расширяет дипломатическое присутствие на постсоветском пространстве. Мы, наконец, обеспечиваем в последней стране СНГ, где не было посольства, а именно - в Таджикистане, наше дипломатическое присутствие», - сказал К.Грищенко.
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