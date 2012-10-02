Французская прокуратура закрыла дело против Стросс-Кана

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В мае этого года прокуратура французского города Лилль начала предварительное расследование по делу о групповом изнасиловании, в котором якобы были замешаны Д.Стросс-Кан, комиссар полиции Жан-Кристоф Лагард, предприниматель Фабрис Пашковски, а также бывший директор филиала компании BTP Eiffage Давид Роке. Расследование было основано на показаниях некоей проститутки из Бельгии по имени Анн-Мари С., которая ранее заявила бельгийской полиции, что Д.Стросс-Кан пытался в грубой форме принудить ее к сексуальным отношениям. По ее словам, она просила Д.Стросс-Кана не делать этого, однако он ее не слушал. Как утверждала женщина, эти события произошли в отеле W. в Вашингтоне.

В сентябре женщина изменила свои показания, отметив, что преступных действий в ее отношении не совершалось.

При этом Д.Стросс-Кан по-прежнему остается обвиняемым по делу о сети проституции вокруг гостиницы Carlton в Лилле. Следствие считает, что несколько человек организовывали или принимали участие в вечеринках во Франции и за рубежом с участием проституток. Д.Стросс-Кан в рамках расследования обвиняется в сводничестве в составе преступной группы, за что полагается до 20 лет тюрьмы.

Защита Д.Стросс-Кана и других находящихся под следствием людей потребовала суд отменить некоторые следственные процедуры, утверждая, что они не соответствовали нормам судопроизводства. Адвокаты Д.Стросс-Кана, в частности, заявляют, что выдвинутые в адрес их клиента обвинения ни на чем не основаны. Решение по этому иску суд объявит 28 ноября.

Затянувшийся скандал о сексуальных похождениях Д.Стросс-Кана начался полтора года назад. Чиновник был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления горничной американской гостиницы о попытке насилия. Экс-глава МВФ несколько дней провел в тюрьме, а потом был помещен под домашний арест. Д,Стросс-Кан ушел с поста директора-распорядителя МВФ 19 мая 2011 года. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа после того, как прокуратура заявила, что горничная, вероятно, солгала при даче показаний под присягой, поскольку неоднократно ранее обманывала различные органы. Бывшему главе МВФ вернули паспорт, в сентябре он вернулся во Францию, где ему позднее предъявили обвинения по другому делу.