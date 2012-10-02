Оппозиция в Грузии лидирует после подсчета 10% бюллетеней

У президентского Единого Национального движения - 38,14%.

У Христианско-демократического движения - 1,94%, у Лейбористской партии - 1,26%.

Подсчитаны данные с 373 участков из 3766.

Из 150 депутатов 77 будут избраны по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, еще 73 пройдут по одномандатным округам. За "партийные" места при 5-процентном барьере борются два избирательных блока и 14 партий.

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"Грузинская мечта" на данный момент выигрывает выборы по 26 одномандатным округам,

"Единое Нацдвижение" - по 25.

Информации по 22 округам пока нет. По ряду округов разрыв между кандидатами минимальный, как показывают онлайн-данные на сайте Центризбиркома.