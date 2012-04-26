Медведев назвал Саакашвили «пустым местом» и ждет, когда он станет историей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в интервью российским телеканалам.

«У нас и нашего народа нет никакой антипатии. Наоборот, Грузия - близкая нам страна, грузинский народ нам близок и дорог, и мы его спасали неоднократно… Саакашвили – пустое место, ноль, он рано или поздно уйдет из политической истории», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что руководство России будет выстраивать отношения с любым новым руководителем этой страны.

По его словам, история отношений Грузии и России очень печальная из-за военного конфликта в августе 2008 года.

Д.Медведев напомнил, что все закончилось тем, что Россия «надавала по голове и была вынуждена признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств».

Кроме того, по словам Д.Медведева, отношения РФ и Беларуси за 4 года развивались по-разному – «от любви до ненависти».

При этом он подчеркнул, что, несмотря на частые споры с руководством Беларуси, Президент этой Александр Лукашенко «посмотрел в разные стороны» и принял решение о вступлении в Таможенный союз и Евразийское экономическое пространство.