Западные лидеры осудили приговор Pussy Riot

"Как свидетельства неправомерного обращения с участницами группы перед судом, так и приговор заставляют усомниться в уважении Россией международных правовых норм и ее приверженности честном и прозрачному суду, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Приговор Pussy Riot стал еще одним политическим приговором против оппозиционеров в России. Эта тенденция не может не беспокоить нас".

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осудила приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы участницам группы Pussy Riot, передает Reuters.

"Вынесенный Pussy Riot приговор необоснованно жесток, - считает А.Меркель. - Он несовместим с общеевропейскими ценностями верховенства закона и демократии, которые Россия, как член Совета Европы, обязана защищать". Активное гражданское общество не может быть угрозой для модернизации России - оно является ее необходимым условием, отметила А.Меркель.

Такую же точку зрения высказал глава МИД ФРГ Гвидо Вестервелле: "Мирный художественный перформанс не может рассматриваться как уголовное преступление. Критика власти - важная часть демократии", - сказал он.

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С осуждением приговора участницам Pussy Riot выступил и официальный представитель МИД Франции Венсан Флореани. Он заявил, что Париж считает приговор несоразмерным содеянному: "Мы сожалеем о принятом сегодня московским судом решении приговорить трех молодых женщин, членов группы Pussy Riot, к двум годам заключения", - сказал Флореани, отметив, что это решение суда может быть обжаловано как в России, так и в Страсбурге.

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МИД Великобритании, в свою очередь, назвал непропорционально жестким приговор Алехиной, Толоконниковой и Самуцевич и усомнился в искренности России в деле защиты фундаментальных прав и свобод человека: "Я глубоко озабочен осуждением трех участниц коллектива Pussy Riot, который можно рассматривать только как непропорциональную реакцию на выражение политических убеждений", - заявил замглавы Форин-офиса Алистер Берт. Он напомнил, что британское правительство не раз призывало власти РФ защищать такие права человека, как свобода самовыражения и пропорциональность правоприменения: "Сегодняшний же вердикт ставит под вопрос приверженность России защите этих фундаментальных прав и свобод", - цитирует РИА Новости.

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Госдепартамент США призвал российские власти пересмотреть дело участниц панк-группы Pussy Riot: "США обеспокоены и вердиктом, и неоправданно длительным сроком заключения, к которому московский суд приговорил участниц группы Pussy Riot, а также негативным влиянием на свободу слова в России", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Виктории Нуланд.