Командующий ЧФ: наши корабли не выполняют задач в Сирии

Как сообщает РИА Новости, ранее представители оппозиционного Сирийского национального совета (СНС) выразили озабоченность в связи с отправкой к берегам Сирии группы кораблей ВМФ России. Как заявил около двух недель назад член исполнительного комитета СНС Бурхан Гальюн, бывший глава этой организации, эти маневры могут способствовать продолжению насилия со стороны правительства Башара Асада против мирных жителей.

"В Сирии мы никаких задач не выполняем. Объединенный отряд кораблей военно-морского флота России, в который входят корабли и суда Северного, Балтийского и Черноморского флотов, отрабатывает навыки по подготовке к учениям (запланированным на сентябрь) "Каскад-2012". Корабли ЧФ несколько раньше вышли (в Средиземное море), сейчас прошли Гибралтар, и корабли Северного и Балтийского флотов вошли в Средиземное море. Они под единым командованием отрабатывают запланированные мероприятия", - сказал Федосенков, отвечая на вопросы журналистов в Севастополе после генеральной репетиции празднования Дня военно-морского флота России и Дня флота Украины, которые отмечаются одновременно в последнее воскресенье июля.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным представителей ООН, 16 тысяч человек. Протесты против режима президента Асада переросли в крупномасштабные столкновения с правительственными силами по всей Сирии.